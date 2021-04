Lixo na capital é um exemplo da necessidade das autarquias

O grupo parlamentar da UNITA apontou esta quinta feira, (15) a crise do lixo em Luanda como um exemplo da necessidade de institucionalização das autarquias locais.

“A crise de lixo que assola Luanda é mais uma prova de que a descentralização político-administrativa por via da institucionalização do Poder Local Autónomo é fundamental para se corrigir muitas das distorções e disfunções que caracterizam, hoje, a Administração Pública”, afirmou o presidente do grupo parlamentar da UNITA.

Liberty Chiyaka falava durante uma conferência de imprensa que serviu para falar sobre o pedido de audição aos ministros da Cultura, Turismo e Ambiente, Saúde e à governadora de Luanda, remetidos, recentemente, ao presidente da Assembleia Nacional, devido à problemática do lixo na província.