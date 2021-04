O Presidente da República, João Lourenço, desloca-se amanhã, sexta-feira, (16), a vizinha República do Congo Brazzaville, onde vai assistir à investidura do Presidente daquele país, Denis Sassou Nguesso.

Denis Sassou Nguesso foi reeleito no processo de votação que aconteceu naquele país no dia 21 de Março, com 88.4 por cento dos votos.

Com o Presidente da República, que regressa igualmente amanhã à tarde, viaja o ministro das Relações Exteriores, Téte António e alguns membros do seu Gabinete.