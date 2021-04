Futebol: Real Madrid e Manchester City nas meias da Champions

Já são conhecidos os quatro semi-finalistas da Liga dos Campeões europeus de futebol: Real Madrid, Manchetser City, Chelsea e Paris Saint-Germain.

Na quarta-feira 14 de Abril, os espanhóis do Real Madrid e os britânicos do Manchester City carimbaram o passaporte para as meias-finais da maior competição de clubes europeus.

Manchester City vai defrontar o PSG

Os ‘Citizens’ até começaram mal, eles que tinham vencido por 2-1 na primeira mão na Inglaterra. Na Alemanha, o Borussia Dortmund entrou com o pé direito com um golo apontado pelo médio inglês Jude Bellingham aos 15 minutos de jogo. A vencer por 1-0 o clube germânico apurava-se para as meias-finais.

No entanto a segunda parte acabou por ser favorável aos britânicos. O avançado argelino do City, Riyad Mahrez, empatou o jogo com um tento aos 55 minutos de grande penalidade.

A reviravolta no marcador ocorreu aos 75 minutos de jogo com um golo marcado pelo avançado inglês Phil Foden.

O Manchester City venceu por 1-2 na Alemanha, igual resultado ao obtido na Inglaterra há uma semana. Os ‘Citizens’ vão agora defrontar o Paris Saint-Germain. A primeira mão decorre a 28 de Abril em Paris.

Real Madrid resistiu aos ‘Reds’

O Liverpool recebeu e empatou sem golos frente ao Real Madrid. Os ‘Reds’ atacaram mais, tiveram mais oportunidades mas não conseguiram colocar a bola na baliza dos ‘Merengues’.

A equipa inglesa acaba por sair da Liga dos Campeões após a derrota pesada em Madrid por 3-1. Quanto aos madrilenos seguem em frente e vão agora defrontar o Chelsea nas meias-finais, novamente uma equipa britânica.

O jogo da primeira mão será em Espanha a 27 de Abril.

PSG e Chelsea também nas meias

O Paris Saint-Germain eliminou os germânicos do Bayern Munique nos quartos-de-final da Liga dos Campeões Europeus de futebol. Apesar da derrota por 0-1 na segunda mão, os parisienses seguem em frente visto que venceram na primeira mão por 2-3 na Alemanha.

PSG com vantagem após a primeira mão

Os parisienses entraram confiantes para este jogo frente ao Bayern Munique, isto após terem vencido na primeira mão por 2-3 na Alemanha.

Neste encontro sem público no Parque dos Príncipes, devido à pandemia de Covid-19, os germânicos até entraram melhor visto que precisavam de vencer para seguir em frente na prova, mas os mais perigosos até foram os parisienses que, em contra-ataque, se aproximavam da baliza de Manuel Neuer apesar de não conseguirem concretizar as oportunidades.

Num jogo intenso com oportunidades para cada uma das equipas, o Bayern Munique é que vai abrir o marcador. Após uma oportunidade em que o brasileiro Neymar rematou ao poste de Manuel Neuer, na contra-ataque os bávaros conseguiram marcar. Numa jogada com uma certa confusão na área, Eric Maxim Choupo-Moting, avançado camaronês do Bayern Munique e antigo jogador do PSG, ganhou o duelo com o defesa francês Presnel Kimpembe e cabeceou para o fundo da baliza. 0-1 para os germânicos aos 40 minutos.

No intervalo o Paris Saint-Germain estava na frente na eliminatória mas estava a perder em casa no Parque dos Príncipes.

E no fim… apurou-se o PSG

A segunda parte acabou por ser equilibrada entre as duas equipas, no entanto o resultado acabou por nunca mais mexer.

Os parisienses perderam por 0-1 mas beneficiaram do triunfo por 2-3 na Alemanha para seguir em frente na prova. O PSG eliminou o Bayern Munique com um sabor a vingança visto que os germânicos venceram a edição 2020 da Liga dos Campeões derrotando na final os franceses por 1-0 em Lisboa, em Portugal.

O Paris Saint-Germain vai agora defrontar o Manchester City, clube onde actuam os portugueses Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo, bem como os brasileiros Gabriel Jesus, Fernandinho e Ederson Moraes, e ainda o franco-guineense Benjamin Mendy.

Chelsea nas meias-finais

Em Sevilha, em Espanha, devido às restrições em cada um dos países, Portugal e Inglaterra, o Chelsea ‘recebeu’ o FC Porto num jogo a contar para a segunda mão dos quartos-de-final da competição europeia.

Os britânicos, que tinham vencido por 0-2 na primeira mão, perderam por 0-1 frente aos portuenses, sendo que o único tento do jogo foi apontado pelo avançado iraniano Mehdi Taremi. No entanto no conjunto das duas mãos, o Chelsea apurou-se para as meias-finais.

Os ‘Blues’ vão agora defrontar o Real Madrid onde actuam os brasileiros Marcelo, Éder Militão, Casemiro, Vinícius Júnior e Rodrygo, bem como o franco-guineense Ferland Mendy.