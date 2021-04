Vozinha e os Tubarões Azuis regressam ao CAN após 6 anos de ausência

O Campeonato Africano das Nações de futebol vai decorrer de 9 de Janeiro a 6 de Fevereiro de 2022 com a presença de duas Selecções lusófonas, Cabo Verde e Guiné-Bissau.

A RFI falou com o guarda-redes dos Tubarões Azuis, Josimar Dias, conhecido por Vozinha, que vai participar pela terceira vez no CAN. O internacional cabo-verdiano foi titular nos sete jogos realizados até agora por Cabo Verde no CAN de 2013 na África do Sul e no CAN de 2015 na Guiné Equatorial.

O atleta de 34 anos, que representa o clube cipriota do AEL Limassol, em entrevista exclusiva à RFI, quer levar os Tubarões Azuis o mais longe possível no CAN, ele que estava feliz com este apuramento visto que Cabo Verde regressa assim à mais alta competição do futebol africano, isto após seis anos de ausência.

Vozinha, guarda-redes dos Tubarões Azuis, que nasceu em Cabo Verde, foi formado no Batuque no arquipélago lusófono, antes de representar o Mindelense, outro clube cabo-verdiano, emigrando depois para Angola onde representou o Progresso do Sambizanga. As aventuras no estrangeiro não ficaram por aqui visto que o atleta de 34 anos vestiu as camisolas do Zimbru na Moldávia, do Gil Vicente em Portugal e agora do AEL Limassol em território cipriota.

Cabo Verde, pela terceira vez no historial do país, e a Guiné-Bissau, pela terceira vez consecutiva, vão participar no Campeonato Africano das Nações de 2022 que vai decorrer nos Camarões.

Recorde-se que Moçambique, Angola e São Tomé e Príncipe foram eliminados na fase de grupos de apuramento para o CAN.