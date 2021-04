Patone Lobo é o proprietário do hotel Odjo d’Agua na vila de Santa Maria, na Ilha do Sal, um estabelecimento em frente ao mar com capacidade para alojar até 200 pessoas.

O hotel foi criado há 22 anos, fruto de muita luta de um empresário cabo-verdiano, da terra, que conseguiu investir num sector dominado por estrangeiros.

Quando a pandemia de covid-19 chegou, Patone Lobo não baixou os braços e manteve o hotel aberto, mas o impacto económico tem sido devastador e o prejuízo vai-se acumulando.