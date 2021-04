Futebol: Sporting CP perdeu pontos e FC Porto aproxima-se

O Sporting CP tem seis pontos de vantagem em relação ao FC Porto após a 26ª jornada do Campeonato português da primeira divisão de futebol. Os leoninos empataram frente ao Famalicão e perderam dois pontos na corrida ao título.

O Sporting Clube de Portugal está na liderança da Liga Portuguesa com 66 pontos após 26 jogos realizados, isto enquanto o Futebol Clube do Porto ocupa o segundo lugar a 6 pontos do líder.

Sporting CP perdeu dois pontos

O líder da liga portuguesa de futebol, o Sporting CP, recebeu o Famalicão e empatou a uma bola, no Estádio José Alvalade.

O tento dos leoninos foi apontado pelo avançado português Pedro Gonçalves, enquanto o golo dos famalicenses foi marcado pelo avançado brasileiro Anderson Oliveira.

De referir que o avançado luso-cabo-verdiano do Sporting CP, Jovane Cabral, entrou no decorrer da segunda parte.

De notar que o Sporting CP ainda não perdeu nesta temporada 2020/2021 contando com 20 triunfos e seis empates.

FC Porto cada vez mais próximo da liderança

O FC Porto deslocou-se ao terreno do Tondela e venceu por 0-2. Os tentos dos portuenses foram apontados pelo avançado espanhol Toni Martínez e pelo avançado iraniano Mehdi Taremi.

Os portuenses ocupam actualmente o segundo lugar com 60 pontos. Os dragões estão a seis pontos do Sporting Clube de Portugal quando faltam 8 jornadas para o fim do campeonato. Quanto ao Tondela está na 11ª posição com 28 pontos.

De notar que o internacional guineense do Tondela, João Jaquité, entrou no decorrer da segunda parte.

SL Benfica continua no 3° lugar

Os encarnados deslocaram-se ao terreno do Paços de Ferreira e venceram por 0-5. Os golos foram marcados pelo defesa português Diogo Gonçalves, pelo avançado português Rafa Silva, pelo avançado uruguaio Darwin Núñez, e pelo avançado suíço Haris Seferovic, que bisou.

O Benfica está a apenas três pontos do FC Porto. Os encarnados têm 57 pontos, isto enquanto o Paços de Ferreira ocupa o quinto lugar com 44 pontos.

Recorde-se que o Sporting de Braga ocupa o quarto lugar com 54 pontos, a três pontos do SL Benfica. Os bracarenses empataram a uma bola frente ao Belenenses SAD.

Na próxima jornada, o Sporting CP desloca-se ao terreno do Farense, o SL Benfica recebe o Gil Vicente, o FC Porto desloca-se ao terreno do Nacional da Madeira, e o Sporting de Braga desloca-se ao terreno do Rio Ave.