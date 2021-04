Vacinação decorre normalmente em Cabo Verde, mas são necessárias muito mais doses

Numa altura em que o arquipélago está a registar acima de 200 novos casos de coronavírus por dia, as autoridades indicaram ter conseguido já imunizar 90% dos profissionais de saúde, mas a OMS preconiza a obtenção de muitas mais doses de vacinas para proteger as pessoas de risco.

A coordenadora do programa alargado de vacinação em Cabo Verde, Evanilda Santos garante que a imunização dos profissionais de saúde, protecção civil, bombeiros e idosos está a decorrer normalmente e que cerca de 90% dos profissionais de saúde já foram vacinados contra a covid-19.

“Temos um acumulado de 3.745 profissionais de saúde vacinados, correspondente a 87 %do previsto. As ilhas onde até agora foram vacinados o maior número de profissionais de saúde, protecção civil e bombeiros são Santiago, São Vicente e Santo Antão. A ilha de São Nicolau, também, depois de ter vacinado os profissionais de saúde, bombeiros e protecção civil iniciou-se com a vacinação dos idosos e estão no bom ritmo”, explicou a coordenadora do programa alargado de vacinação em Cabo Verde, Evanilda Santos garantindo ainda que na segunda-feira, 12 de Abril, vão intensificar a vacinação de idosos maiores de 70 anos de idade.

No âmbito da Iniciativa COVAX, Cabo Verde já recebeu 29.850 doses de vacinas contra a covid-19, sendo que nos próximos dias chegam ao país mais 80 mil doses. Mas, o representante da OMS em Cabo Verde, Hernando Agudelo, afirma que o país precisa de 220 mil doses iniciais da vacina para cobrir as pessoas de risco.

Nos últimos três dias o arquipélago registou acima de 200 novos casos diários de covid-19.