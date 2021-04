Temperaturas descem em dia com nuvens e ameaça de chuva

Descida da temperatura mínima, céu com nuvens e possibilidade de ocorrência de chuva são as previsões do tempo para esta segunda-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para hoje, no continente, céu parcialmente nublado, com aumento gradual de nebulosidade a partir da tarde, em especial no Norte e Centro. Poderá ocorrer períodos de chuva fraca no litoral das mesmas regiões.

O vento será em geral fraco a moderado (até 30 km/h) e de moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas. Prevê-se ainda a possibilidade de formação de gelo ou geada em alguns locais do interior Norte e Centro e nevoeiro matinal em alguns locais da região Sul.

Quanto às temperaturas, o IPMA prevê uma descida das mínimas, que vão variar entre o 1 e 11 graus, em Bragança e Faro, respetivamente. As máximas vão oscilar entre os 14 graus, na Guarda, e os 24, em Santarém.