Sete missionários brasileiros da IURD expulsos de Angola

Um grupo de sete pastores brasileiros da IURD – Igreja Universal do Reino de Deus em Angola foi notificado esta semana pelos Serviços de Migração e Estrangeiros – SME – para abandonarem o país no prazo de 15 dias, informação confirmada pelos religiosos que dizem tratar-se de perseguição por parte da comissão de reforma.

A directora para a comunicação da ala brasileira da IURD em Angola sublinha que, na terça-feira, 6 de abril, um grupo de pastores brasileiros foi notificado para comparecer nos Serviços de Migração e Estrangeiros – SME – mas já no local, os missionários foram surpreendidos com uma nota de ordem de expulsão do país.

Segundo Ivone Teixeira, a ordem, que resulta no cumprimento da resposta de uma nota da comissão de reforma, na qual se solicita a deportação de todos os missionários brasileiros, abrange também os familiares dos respectivos pastores.

“Realmente foram notificados um grupo de pastores brasileiros e as respectivas famílias, na manhã desta quinta-feira. O grupo de pastores deslocou-se às instalações dos Serviços de Migração e Estrangeiros para responder à notificação do pretérito dia seis de abril do corrente, chegando lá foram surpreendidos com notificações de abandono emitido pelos Serviços de Migração e Estrangeiros contra os missionários brasileiros e as suas famílias”, desabafou a responsável do gabinete de Comunicação e Imagem da gestão brasileira da IURD.

Ivone Teixeira não tem dúvidas de que o mandado de expulsão demostra uma certa forma de perseguição religiosa e de xenofobia e de discriminação a pastores brasileiros da Igreja Universal do Reino de Deus residentes em Angola.

“Segundo eles, esse acto resulta no cumprimento da resposta de uma nota da alta intitulada comissão de reforma, na qual se solicita, de uma forma totalmente arbitrária a deportação de todos os missionários afectos à Igreja Universal do Reino de Deus, na qual existem várias nacionalidades”, explicou a técnica de comunicação.

Nova liderança

Em Fevereiro, o bispo Valente Bezerra Luís, foi indicado em assembleia-gera ordinária, como novo líder da Igreja Universal do Reino de Deus – IURD – em Angola, culminando com abertura dos templos que se encontram encerrados desde Setembro de 2020, na sequência de investigações de supostos crimes cometidos por bispos e pastores da IURD.

O conflito no seio da IURD em Angola agudizou-se, em junho de 2020, quando um grupo de bispos e pastores da comissão de reforma tomou de “assalto” algumas igrejas, acusando os brasileiros de vários crimes contra religiosos angolanos.

O caso mereceu em Julho de 2020 uma reunião entre o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Francisco Queiroz, e deputados, tendo o responsável ministerial admitindo a existência de pelo menos dois processos contra pastores da IURD.

Neste momento o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos – INAR – um órgão do Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, reconhece a comissão de reforma liderada pelo bispo angolano Valente Bezerra Luís.