Namibe marchou contra exploração de petróleo

Decorreu este sábado, 10 de Abril, uma marcha no Namibe contra a exploração de petróleo na província, que os organizadores consideram ser uma ameaça para a pesca e para o meio ambiente.

No município do Tômbwa, centenas de pessoas saíram às ruas para se manifestarem contra a exploração do petróleo na bacia do Namibe, sob o lema “peixe sim, petróleo não”.

“Na província do Namibe, especificamente no Tômbwa, vive-se de peixe. O governo MPLA implementou um projecto de exploração de petróleo e caso avance, o povo morrerá de fome”, defende o professor e activista Francisco Tchimbwa.

“Estamos aqui a marchar para dizer ao governo do MPLA que não queremos exploração de petróleo porque vai afugentar o peixe. Estamos nas ruas apesar de a polícia ter tentado intervir na manifestação. Mantivemo-nos destemidos e continuámos a marchar”, acrescentou o activista.