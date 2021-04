Moçambique: Assistência humanitária a caminho de deslocados de Cabo Delgado?

O Governador de Cabo Delgado garante que o executivo está a envidar todos os esforços para fazer chegar a assistência humanitária às vítimas dos ataques nesta zona do norte de Moçambique.

O Governo moçambicano está a mobilizar alimentos para assistir aos milhares de deslocados dos ataques terroristas de Palma.

Num cenário onde falta de tudo um pouco e, em que toda ajuda é ainda necessária, o Governador da Província de Cabo Delgado, Valige Tauabo, assegura que tudo está a ser feito para que os produtos cheguem aos necessitados, o mais breve possível.

«Há a possibilidade de se recompor, há a possibilidade da população do distrito de Palma estar firme para uma nova vida. E também naturalmente o Governo está a envidar todos os esforços junto dos seus parceiros de cooperação também, e das ONG’s nacionais e estrangeiras, no sentido de assegurar de modo a que possam ter os produtos básicos em tempo útil», afirmou o Governador da Província de Cabo Delgado.

De acordo com dados actualizados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, os deslocados dos ataques de Palma, ocorridos numa primeira fase na tarde do dia 24 do mês passado, passaram de 11 para 16 mil, parte destas encontram-se neste momento distribuídos por vários centros de trânsito, abertos na cidade de Pemba, a capital provincial de Cabo Delgado.