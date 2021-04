Luanda: Recolha do lixo continua a ser um problema

Continua acesa a problemática da gestão dos resíduos em Luanda, apesar da recente contratação de novas empresas para a recolha do lixo na capital angolana, levando a liderança da governadora local a ser questionada.

A capital angolana continua a debater-se com a problemática da recolha do lixo, apesar da entrada operacional de sete empresas de recolha de resíduos sólidos.

As novas empresas contratadas pelo governo provincial de Luanda, chefiado por Joana Lina, ainda não mostraram conseguir controlar a recolha do lixo em Luanda. A situação agravou-se com as frequentes chuvas e temem-se novas crises sanitárias.

Sectores políticos e da sociedade civil em Luanda questionam a competência da governadora, cuja direcção do seu partido, o MPLA, lhe retirou recentemente, a liderança em Luanda.

Os próximos dias são decisivos para a governadora que terá de responder aos problemas candentes de Luanda, cujo negócio do lixo, rende cerca de 300 milhões de dólares por ano às empresas de recolha.