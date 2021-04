Kwanza Sul: UNITA anuncia manifestações em toda a província

O maior partido da oposição angolana a UNITA, anunciou manifestações no sábado em todos os municípios da provincia do Uíge de apoio ao seu presidente Adalberto Costa Júnior que o partido diz estar a ser alvo de uma campanha de desinformação e difamação porte das autoridades.

O segundo secretário provincial da UNITA Nelson disse que “estão cristalinamente em vigor actualmente de forma assaz, feroz, vigorosa, imoral e mais do que isso, financiadas com dinheiros públicos um conjunto de campanhas de difamações, calúnias e injúrias de tentativas de destruição de carácter” do presidente da UNITA.

“Tais campanhas difamatórias, caluniosas e injuriosas estão a servir para desviar o foco em relação aos mais variados problemas de índole socioeconómico que o país está a padecer tais como a corrupção endémica, o desemprego acentuado, a alta taxa de inflação, saúde e educação precárias cujos prejudicados são nada mais, nada menos do que todos os angolanos e suas famílias colocando-os ainda mais numa situação de vulnerabilidade social e precariedade”, acrescentou.