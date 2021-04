Futebol: Lille, PSG, Mónaco e Lyon arrasam na 32ª jornada da Liga Francesa

O Lille continua na liderança do Campeonato francês da primeira divisão de futebol após a 32ª jornada. PSG, Mónaco e Lyon venceram e seguem o ritmo da equipa do Norte da França.

O Lille conta com 69 pontos após 32 jogos realizados na Ligue 1, enquanto o Paris Saint-Germain ocupa agora o segundo lugar na tabela classificativa na liga francesa com 66 pontos.

Lille venceu pela 20ª vez

O Lille venceu por 0-2 na deslocação ao terreno do Metz com dois golos apontados pelo avançado turco Burak Yilmaz e pelo defesa turco Zeki Celik.

Com este triunfo os ‘Dogues’ lideram com 69 pontos contando com 20 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Quanto ao Metz está na décima posição com 42 pontos.

De notar que a equipa do Norte de França conta no seu plantel com o defesa moçambicano Reinildo, o defesa luso-guineense Tiago Djaló, o médio luso-cabo-verdiano-são-tomense Renato Sanches, os portugueses Xeka e José Fonte, e o brasileiro Luiz Araújo.

Paris Saint-Germain esmagou o Estrasburgo

O Paris Saint-Germain venceu por 1-4 na deslocação ao terreno do Estrasburgo. Os golos parisienses foram apontados pelo avançado francês Kylian Mbappé, pelo avançado espanhol Pablo Sarabia, pelo avançado italo-marfinense Moise Kean e pelo médio argentino Leandro Paredes.

Quanto ao único tento do Estrasburgo foi marcado pelo avançado maliano Moise Dion.

Com este triunfo os parisienses continuam no segundo lugar com 66 pontos, a três do líder, o Lille. Quanto ao Estrasburgo ocupa a 14ª posição com 36 pontos.

Mónaco segura 3° lugar

A equipa do Mónaco venceu, em casa no Estádio Louis II, por 3-0 o Dijon do internacional guineense Mama Balé. Os golos foram apontados pelo avançado do Montenegro, Stevan Jovetic, e pelo avançado francês Wissam Ben Yedder que bisou.

O Mónaco ocupa agora o terceiro lugar com 65 pontos, enquanto o Dijon está na 20ª e última posição com 15 pontos.

Lyon continua no quarto lugar

O Lyon do internacional português Anthony Lopes venceu, em casa, por 3-0 o Angers num jogo a contar para a 32ª jornada da liga francesa.

Os tentos dos ‘Gones’ foram marcados pelo médio brasileiro Lucas Paquetá e pelo avançado holandês Memphis Depay que bisou.

Com este triunfo, o Lyon ocupa a quarta posição com 64 pontos, enquanto o Angers está no 11° lugar com 41 pontos.

Na próxima jornada, o PSG recebe o Saint-Étienne, o Lyon desloca-se ao terreno do Nantes, o Lille recebe o Montpellier, enquanto o Mónaco desloca-se ao terreno do Bordéus.