Futebol: Campeão nacional acerta passo na busca pela liderança

O 1º de Agosto pode alcançar a liderança do Campeonato Nacional de Futebol da primeira divisão (Girabola2020/21), caso vença o Recreativo da Caála, terça-feira, no estádio 11 de Novembro, em jogo de acerto da 5ª jornada.

A partida não foi realizada na data prevista devido a quarentena institucional que a formação “militar” cumpria, por causa do seu envolvimento nas afrotaças.

O 1º de Agosto, campeão em título, ocupa a 2ª posição, com 29 pontos, ao passo que a formação do Huambo, com 21 pontos, está no 6º posto. Para conclusão dos jogos em atraso, os “militares” defrontam, sábado, o Williet de Benguela.

Resultados da 5ª jornada:

Ferrovia – Recreativo da Caála ( 1-0)

Académica do Lobito – Santa Rita de Cássia ( 1-0)

Progresso do Sambizanga – Williete ( 0-0)

Petro de Luanda – Interclube ( 1-0)

Cuando Cubango FC – Bravos do Maquis ( 0-1)

Desportivo da Huila – Sagrada Esperança ( 0-1)

Sporting de Cabinda – Baixa de Kassange ( 2-1)