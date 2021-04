Forças moçambicanas controlam vila de Palma

As Forças de Defesa e Segurança anunciaram ter sob controlo Palma, alvo de ataques por grupos armados no dia 24 de Março.

O anúncio da tomada de Palma acontece duas semanas depois da vila ter sido atacada e ocupada por grupos terroristas. “Todos os cuidados são pouco”, alerta o brigadeiro Chongo Vidigal.

Cerca de 30.000 pessoas precisam de apoio urgente no distrito de Palma. Edson Cortez, do Centro de integridade pública, mostra-se céptico quanto ao regresso da população de Palma e denuncia uma estratégia de propaganda do regime.

Ainda esta semana, o Presidente moçambicano voltou a lançar um pedido de apoio internacional para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Filipe Nyusi defendeu que cabe ao país definir as necessidades e as áreas em que necessita de ajuda dos parceiros para combater a violência extrema.

A SADC vai unir esforços no combate ao terrorismo. A decisão foi tomada na cimeira da dupla troika de política, defesa e segurança, reunida em sessão extraordinária em Maputo.

Em Angola, a semana fica marcada pela visita do primeiro-ministro espanhol, a primeira visita nos últimos trinta anos. Pedro Sanchez defendeu a cooperação económica com Angola. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, realçou as reformas feitas por Luanda para tornar a economia mais atractiva para o investimento externo. O primeiro-ministro espanhol confirmou o interesse de Madrid em apostar na diversificação da economia angolana.

A situação epidemiológica em Cabo Verde piorou nos últimos 14 dias com a taxa de incidência acumulada a nível nacional a aumentar de 128 para 253 casos por 100.000 habitantes.

Em São Tomé e Príncipe, três agentes da Polícia Judiciária foram colocados em prisão preventiva por suspeita da morte de um jovem de 23 anos que faleceu no hospital, momento depois de se sentir mal na cela da PJ.