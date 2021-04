Benim: Eleições Presidenciais decorreram numa calma aparente

A primeira volta das eleições presidenciais no Benim decorreu neste domingo 11 de Abril com três candidatos, entre eles o Presidente cessante, Patrice Talon.

5 milhões de eleitores foram chamados às urnas no Benim para a primeira volta das Presidenciais. No entanto, na hora do fecho das urnas, a participação parece ter sido tímida e algumas mesas de voto não conseguiram abrir.

Três candidatos concorriam a estas eleições presidenciais: Patrice Talon, actual Presidente de 62 anos e candidato à sua própria sucessão após a sua eleição em 2016. Os dois outros candidatos são Alassane Soumanou Djimba e Corentin Kohoué, desconhecidos aos olhos dos eleitores beninenses.

Mais de dez candidatos foram recusados pela Comissão Nacional de Eleições, inclusive a líder da oposição, Reckya Madougou, do Partido ‘Les Démocrates’, por não cumprirem com os requisitos para serem candidatos.

Além disso, a última semana foi marcada por violências no país que causaram a morte de duas pessoas, abatidas pelas forças da ordem no centro do país, durante manifestações denunciando a relativa ausência da oposição neste escrutínio.

A tensão dos últimos dias nessa zona não abrandou, incidentes tendo impedido a abertura hoje das mesas de voto nas localidades de Savè, Tchaourou e Bantè. Em Savè, nomeadamente, um homem agarrou em três urnas numa das poucas mesas de voto que conseguiram funcionar, e queimou-as.

A contagem dos votos já começou, não havendo ainda nenhuma data quanto à divulgação dos resultados.