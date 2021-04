Reino Unido: Faleceu com 99 anos o Príncipe Filipe, esposo da rainha Elizabeth II

O palácio de Buckingham, onde as bandeiras estão a meia haste em sinal de luto, anunciou esta sexta-feira, 9 de abril, a morte do príncipe Filipe, com 99 anos. O marido da rainha Isabel II foi o príncipe consorte em funções mais tempo na história da monarquia britânica.

Em março, o príncipe Filipe recebeu alta do hospital após um mês internado, primeiro por causa de uma infecção, que se complicou e obrigou a uma intervenção cirúrgica a um problema cardíaco.

Além de muitas visitas e eventos oficiais ao lado da monarca, que acedeu ao trono em 1952, sózinho o duque de Edimburgo protagonizou 22.000 compromissos públicos, tendo-se declarado “o inaugurador de placas mais experiente do mundo”.

O seu sentido de humor nem sempre foi bem recebido, com alguns a declararem que ele era racista.

Mas nesta sexta-feira, o príncipe Filipe foi elogiado pela consciência ambientalista e filantropia e sobretudo pelo apoio e estabilidade que deu à rainha Isabel II.

Foram casados 73 anos, durante os quais tiveram quatro filhos, oito netos e dez bisnetos.

Os pormenores sobre o funeral ainda não foram divulgados, mas os planos deverão ser afectados pelas restrições da pandemia da Covid-19.

O príncipe Filipe terá deixado instruções para que a cerimónia seja discreta e não tenha honras de Estado.

“É com profunda tristeza que sua majestade a rainha anuncia a morte do seu esposo bem amado o príncipe Filip, duque de Edimburgo”, pode ler-se no comunicado do Palácio de Buckingham, que precisa ainda que o príncipe Filipe, que tinha sido hospitalizado recentemente “morreu em paz esta manhã no castelo de Windsor”.

Philip Mountbatten, nasceu em Corfu a 10 de junho de 1921, com os títulos de príncipe da Grécia e da Dinamarca e depois da guerra greco-turca foi obrigado a fugir a bordo de um navio britânico. Após estudos na Escócia, a partir de 1939 integrou o Royal Naval College de Dartmouth, no sul da Inglaterra.

Foi nessa altura que conheceu a princesa Elizabeth (hoje com 94 anos de idade), com quem se casou a 20 de novembro de 1947 e o casal teve quatro filhos – Charles, Anne, Andrew e Edward.

Filipe reformou-se em agosto de 2017, depois de ter batido o recorde de longevidade dos casais reais em 2009, quando com a rainha Elizabeth II celebraram as bodas de platina em novembro desse ano no castelo de Windsor.