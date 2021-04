Políticos mundiais lamentam a morte do Príncipe Philip

Várias figuras da política reagiram à morte do Príncipe Philip Mountbatten, Duque de Edimburgo, ocorrida nesta sexta-feira (9), aos 99 anos, recordando uma “longa vida” ao serviço do Reino Unido e uma “grande figura do século” da história britânica.

O Presidente da República, João Lourenço, enviou uma mensagem a exprimir condolências à Rainha Isabel II, em nome do povo angolano e no seu próprio. “Nesta hora triste, quero recordar a trajectória de quase um século em que o Príncipe Philip testemunhou, nesse período, os grandes acontecimentos da Humanidade”, escreveu o Chefe de Estado.

Através das redes sociais, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha lembrou uma “longa vida ao serviço” do Reino Unido, enviando condolências à Rainha Isabel II e à família real britânica.

“Estamos profundamente tristes com a perda de Sua Alteza Real, o príncipe Filipe. Os nossos corações e orações estão com a família real, com o povo da Commonwealth (organização que congrega Estados e territórios que integraram no passado o império colonial britânico) e com todos aqueles que o amaram muito. Viveu uma longa vida ao serviço do seu país”, referiu Heiko Maas, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

O Primeiro-Ministro da Irlanda, Micheál Martin, foi outro dos políticos europeus que reagiu à morte do príncipe consorte, declarando-se “triste” com a notícia. “Triste ao saber da morte de Sua Alteza Real, o príncipe Filipe, duque de Edimburgo. Os nossos pensamentos e orações estão com a Rainha Isabel II e com o povo do Reino Unido”, disse Micheál Martin, que também utilizou o Twitter para expressar as suas condolências.

Já o secretário de Estado dos Assuntos Europeus francês, Clément Beaune, referiu que o príncipe Filipe foi “uma grande figura do século para o Reino Unido”.

“Pensamentos e amizade para com o povo britânico”, acrescentou Beaune. O duque de Edimburgo, príncipe consorte da Rainha Isabel II, morreu aos 99 anos, anunciou o Palácio de Buckingham. “É com profunda tristeza que Sua Majestade, a Rainha, anuncia a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o príncipe Filipe”esta manhã no Castelo de Windsor”.