Futebol: Sporting CP tenta inverter tendência após perder pontos

O Sporting CP tem oito pontos de vantagem em relação ao FC Porto antes da 26ª jornada do Campeonato português da primeira divisão de futebol. Os leoninos recebem o Famalicão e vão tentar segurar essa vantagem após terem perdido pontos na precedente jornada.

O Sporting Clube de Portugal está na liderança da Liga Portuguesa com 65 pontos após 25 jogos realizados, isto enquanto o Futebol Clube do Porto ocupa o segundo lugar a 8 pontos do líder.

Sporting CP tenta regressar aos triunfos

O líder da liga portuguesa de futebol, o Sporting CP, recebeu o Famalicão, 12° classificado com 26 pontos, no Estádio José Alvalade no domingo 11 de Abril.

Os leoninos, que perderam pontos na precedente jornada com um empate a uma bola na deslocação ao terreno do Moreirense, vão tentar regressar aos triunfos.

De notar que o Sporting CP ainda não perdeu nesta temporada 2020/2021 contando com 20 triunfos e cinco empates.

FC Porto aproxima-se da liderança

O FC Porto desloca-se ao terreno do Tondela, 9° classificado com 28 pontos, neste sábado 10 de Abril.

Os portuenses estão actualmente no segundo lugar com 57 pontos, isto após o triunfo por 2-1 frente ao Santa Clara no Estádio do Dragão. Os dragões estão a oito pontos do Sporting Clube de Portugal quando faltam 9 jornadas para o fim do campeonato.

SL Benfica segura 3° lugar

Os encarnados deslocam-se ao terreno do Paços de Ferreira, 5° classificado com 44 pontos, a 10 de Abril.

O Benfica está a apenas três pontos do FC Porto, isto após o triunfo na jornada precedente dos lisboetas por 1-0, em casa no Estádio da Luz, frente ao Marítimo.

Recorde-se que o Sporting de Braga ocupa o quarto lugar com 53 pontos, a apenas um ponto do SL Benfica. Os bracarenses venceram por 1-2 na deslocação ao terreno do Farense na precedente jornada. De notar que na 26ª jornada da Liga Portuguesa de futebol, o Sporting de Braga recebe o Belenenses SAD neste domingo 11 de Abril.