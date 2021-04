Bié abre este sábado campanha de vacinação contra a Covid-19

A campanha de vacinação massiva da população da província do Bié contra a Covid-19 é aberta este sábado (10, às 9h00, no pavilhão do Sporting, na cidade do Cuito.

Segundo o porta-voz da Comissão Provincial de Resposta à Covid-19, no Bié, a província tem mais de 24 mil doses da vacina da Astrazeneca.

João Campos disse que a prioridade são os profissionais de Saúde e as pessoas em situação de risco e exposição. O médico disse ainda que o pessoal da saúde está a ser capacitado em matérias ligadas a administração segura da vacina e possíveis reacções.

O médico afirmou que o grupo alvo já esta identificado, pelo Ministério da Saúde, e a logística disponibilizada.

.”Recebemos 24.750 doses, da vacina da Astrazeneca, que podem ser administradas, numa primeira fase, no município do Cuito, e posteriormente poderemos chegar a outros municípios conforme planificado”, disse.

O responsável do Gabinete Provincial da Saúde informou que durante a semana foram realizados 189 testes, destes um resultou em positivo, “subindo para 263, na estatística de casos confirmados a nível da província, sendo que 250 foram recuperados, nove estão activos e quatro mortes”, confirmou.

Dos nove casos activos de Covid-19, “temos um paciente internado num dos Centros de Tratamento e oito recebem acompanhamento ao domicílio. De acordo com o estado de gravidade existe um caso leve e oito assintomáticos e nenhuma pessoa encontra-se em quarentena”, garante.