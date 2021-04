Sonangol quer novos importadores de combustível

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) lançou um concurso internacional para a importação de combustíveis, a fim de suprir a procura interna de gasóleo e gasolina.

O concurso, anunciado a 01 de Abril, vai de 01 de Julho de 2021 a 30 de Junho de 2022, de acordo com uma nota de imprensa que a ANGOP teve acesso.

O concurso é limitado por convite e 34 empresas já foram avaliadas, das quais 27 pré-qualificadas.

Do concurso, serão seleccionadas empresas com quem a Sonangol vai celebrar contratos para o fornecimento de gasóleo e gasolina na modalidade DAP- “Delivery at Place”, em Luanda, em substituição das entidades fornecedoras actuais, cujos contratos terminam a 30 de Junho deste ano.

Em 2020, Angola gastou 913 milhões de dólares norte-americanos com a importação de combustíveis, menos 30% que no ano anterior, segundo dados do Instituto Regulador dos Derivados de petróleo (IRDP).

Naquele período, foram adquiridas cerca de 2,7 de toneladas métricas (TM) de combustíveis.

Em 2019, Angola gastou, com a importação de três milhões de toneladas métricas de combustíveis USD 1,7 mil milhões.

Apesar de ser um país produtor de petróleo, o seu sector de refinação conta apenas com uma refinaria de 65 mil barris de petróleo diário, que cobre apenas cerca de 20% do consumo de derivados de petróleo.

Para se ultrapassar a actual situação, o Executivo traçou a estratégia de construção de três refinarias nas províncias de Cabinda, Soyo (Zaire) e Lobito, além da modernização da refinaria de Luanda.