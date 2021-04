PSG ganha confiança após vitória com o Bayern para a Liga dos campeões

Na Liga dos campeões europeus de futebol o Porto perdeu na noite passada com o Chelsea, duas bolas a zero para os ingleses. Em causa uma partida da primeira mão dos quartos de final, enquanto o PSG ganhava perante o detentor do título, o Bayern de Munique por três bolas a duas. O clube da capital francesa fez sensação ao derrotar o detentor do título, não obstante os alemães terem dominado a partida.

Os franceses conseguiram levar a melhor contrariando o favoritismo dos actuais campeões do título mais prestigioso do futebol europeu, o Bayern.

Para a façanha muito contribuiram os dois golos apontados pelo avançado Kylian Mbappé, ,num jogo em que a neve não deixou de fazer parte do desafio.

O técnico dos parisienses, Mauricio Pochettino, lembrou o “espírito de combate” do seu clube para enfrentar aquele que é tido como um colosso do futebol.

Na próxima semana os parisienses acohem o Bayern, em casa, na esperança de chegar às meias finais da competição.

Eric Mendes, especialista do clube parisiense, lembra que os alemães não tremeram em casa perante os parisienses, mas a eficácia esteve do lado do clube francês.

“O PSG conseguiu algo de inesperado: ganhar na casa do Bayern, uma casa que não tinha visto uma derrota há mais de dez anos em confrontos directos. É um feito muito grande o que conseguiu o Paris Saint Germain ganhar lá frente ao campeão da Europa. O PSG demonstrou que ainda está na luta para mais uma ronda, nesta caminhada, até à final da Liga dos campeões.”