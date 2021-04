Navio português “Setúbal” visita Angola para segurança marítima

A iniciativa consiste em empregar na costa ocidental africana e da região do Golfo da Guiné meios navais em ações de cooperação no domínio da defesa, contribuindo assim para a materialização dos acordos de cooperação no âmbito da fiscalização, da vigilância cooperativa, da segurança marítima e ainda a realização de atividades científicas.

“Estas ações de cooperação desenvolvem-se nomeadamente com Cabo Verde, Nigéria, São Tomé e Príncipe, Angola, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Senegal e ainda com o Gana”, indicou a nota.

Durante a sua permanência em Angola, o NRP “Setúbal” vai estar no domingo no Ambriz, província do Bengo, com o objetivo de realizar treinos e exercícios conjuntos entre o navio de guerra português e a brigada de fuzileiros navais da Marinha de Guerra Angolana.

No período entre 12 e 19 deste mês, o navio permanecerá atracado no porto comercial de Luanda, devendo de 20 a 24 de abril escalar o porto do Lobito.

“Além dos exercícios conjuntos entre as forças de fuzileiros de Portugal e Angola, terão lugar exercícios conjuntos de busca e salvamento, de vigilância e segurança marítima, em múltiplas vertentes, com embarques a bordo, que contribuirão para reforçar o treino e a afirmação do Estado angolano no mar e para a segurança marítima na região”, referiu o documento.

No dia 13, o embaixador de Portugal em Angola, Pedro Pessoa e Costa, efetuará uma visita ao NRP “Setúbal”, no porto comercial de Luanda.