Moçambique/ SADC quer cooperação regional para combater terrorismo em Cabo Delgado

A SADC vai unir esforços no combate ao terrorismo que afecta sobretudo a província de Cabo Delgado no norte de Moçambique, decisão tomada esta quarta-feira, 7 de abril, na cimeira da dupla troika de politica, defesa e segurança, reunida em sessão extraordinária em Maputo, que não descarta uma intervenção militar regional.

O compromisso foi assumido pela troika de politica e segurança da SADC no final do encontro em Maputo, esta quarta-feira, 8 de abril, fez saber o presidente em exercício da comunidade de desenvolvimento da Africa austral, Filipe Nyusi.

“Os resultados da cimeira traduzem a determinação da SADC de repudiar e combater vigorosamente este fenómeno, que pode minar o nosso futuro partilhado de desenvolvimento e bem estar dos nossos povos. Com agrado constato, que nesta cimeira da dupla troika concertamos esforços e identificamos os melhores mecanismos de apoio mútuo para de forma contundente fazermos face ao terrorismo em todas as suas formas de manifestação”.

Os detalhes não foram revelados na comunicação final sabe-se no entanto e confirmou a ministra dos negócios estrangeiros de Moçambique, Verónica Macamo, que chega na próxima semana ao país uma missão de peritos, para avaliar as necessidades de Moçambique para o combate ao terrorismo. Uma intervenção militar regional não está posta de lado.

A cimeira extraordinária da dupla troica da SADC decorreu em Maputo e contou com a presença dos chefes de estado da África do Sul, do Zimbabwemas também de altos responsáveis do Malawi e da Tanzânia.