João Lourenço aceita convite para visitar a Espanha

O Presidente da República, João Lourenço, aceitou o convite do Presidente do Governo espanhol, Pedro Sanches, formulado nesta quinta-feira (8), na Cidade Alta, para visitar o reino de Espanha, nos próximos tempos, para que os dois países continuem a estreitar as relações políticas, culturais, sociais e económica.

Depois do momento de declarações à imprensa, no Jardim da Cidade Alta, já no interior do Palácio, Pedro Sánchez ofereceu a João Lourenço a camisola dos dois principais clubes do seu país, nomeadamente Real Madrid e Barcelona. A data da deslocação será acordada pelos canais apropriados.

Em desenvolvimento…