Angola/Espanha: Pedro Sanchez “Angola é um parceiro estratégico em África”

O Presidente angolano João Lourenço recebeu esta quinta-feira, 8 de abril o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, que definiu Angola como um parceiro estratégico em África e manifestou o interesse do seu país em reforçar as alianças diplomáticas e dar novo impulso às trocas comerciais.

Terminou esta quinta-feira, 8 de abril a visita a Luanda do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, a primeira desde 1991, seguindo para o Senegal, a segunda etapa da sua mini-digressão africana.

Em Angola desde quarta-feira, a convite do Presidente da República, João Lourenço, Pedro Sanchez destacou as potencialidades do país e reiterou ser um mercado importante para a Espanha, tendo afirmado que quer “união” na projecção da recuperação económica.

Ao intervir no Fórum Económico Angola-Espanha, o governante anunciou um apoio financeiro para o sector empresarial no valor de 250 milhões de euros, para cobertura das exportações, no quadro das estratégias adoptadas por Angola.

Pedro Sánchez efectuou uma deslocação curta, mas muito assente na aposta da cooperação com Angola ao nível da diversificação da sua economia e ao receber o chefe do executivo espanhol o Presidente João Lourenço enfatizou as reformas feitas por Luanda para tornar a sua economia mais atractiva para o investimento externo e encorajou os empresários espanhóis a investirem em todos os ramos da economia e à sua participação em projectos de investimento público.

“O executivo angolano realizou nos últimos anos importantes reformas económicas e alterou legislação diversa, no sentido de simplificar os procedimentos de investimento directo na economia nacional de modo a tornar o mercado angolano mais atractivo.

A pandemia da Covid-19 colocou-nos diante desafios difíceis de serem superados e pôs à prova a capacidade da comunidade internacional buscar soluções para fazer face a um problema inesperado, que condicionou o mundo inteiro em termos de execução dos seus objectivos gerais.

Finalmente, parece-nos estarmos hoje perante a possibilidade real de superarmos esse grande mal com maior eficácia e a perspectiva de se normalizar a vida em todas as vertentes graças ao esforço da comunidade científica, que nos proporcionou com as vacinas”.

Espanha vai aumentar a sua contribuição para diversificar a economia angolana

Já Pedro Sánchez enfatizou a disponibilidade de Espanha em aumentar a sua contribuição para ajudar a diversificar a economia angolana.

“O nosso objectivo é estabelecer uma autêntica parceria estratégica com o continente africano, permitindo alcançar a estabilidade e prosperidade das nossas sociedades e as nossas prioridades são as mesmas de Angola: contribuir e participar no processo de desenvolvimento de enorme potencial deste magnífico país. Angola, além disso, considera Espanha como parceiro privilegiado no seu projecto de diversificação económica, o que lhe agradecemos, presidente.

Este país fez um grande esforço, e Espanha reconhece-o, para estabilizar a sua economia e torná-la mais competitiva e, portanto, quero reconhecer as enormes potencialidades do seu país para a exportação, realização de projectos, para investimentos directos e também para a inovação.

Em Angola existem numerosas empresas espanholas com o desejo firme de continuar a contribuir com a sua experiência internacional em todos os âmbitos e contribuir, assim, para o objectivo de diversificar a economia angolana e de impulsionar o seu desenvolvimento.”