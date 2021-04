MPLA e UNITA já em contenda eleitoral em Luanda

Jovens líderes da UNITA confiantes na vitória mas MPLA diz ter a experiência que os outros não possuem

Os dois maiores partidos de angola, MPLA e UNITA já começaram as mexidas para a competição de 2022.

Do lado da UNITA, em Luanda está a liderar o partido o jovem Nelito Ekuikui e para mobilização activista político Alexandre Dias dos Santos “Libertador”, enquanto o MPLA indicou esta segunda-feira, 06, o político Bento Bento para dirigir a província de Luanda, coadjuvado na mobilização pelo activista Bento dos Santos “Kangamba”.

Reagindo a indicação de Bento Bento a primeiro Secretario do MPLA em Luanda, o politico e secretário para Mobilização Urbana da UNITA, em Luanda, Alexandre Dias dos Santos “Libertador”, reconheceu as qualidades do politico mas diz jogar em desvantagem de Bento Bento o factor idade.

“Vamos ter bons resultados, mas reconheço as qualidades do Bento Bento enquanto politico, mas atendendo a idade os tempos são outros”, disse.

“Libertador” prevê uma vitoria de três deputados dos cinco do circulo provincial, diz também que o contexto actual não é favorável ao MPLA.

“Desde 75 que as condições continuam a degradar-se e as condições estão mal para os angolanos e nós vamos ter bons resultados”, disse

Em resposta, Bento Kangamba actual secretário para organização, mobilização periférica e rural do comité provincial do MPLA em Luanda, considera Nelito Ekuikui e Libertador dois jovens que estão a ser promovidos e por isso não se podem comparar com Bento Bento e ele prórpriopor segundo ele serem políticos seniores.

“São jovens que estão a ser promovidos mas não podes comparar Nelito Ekuikui com Bento Bento ou Libertador com Bento Kangamba, nós somos políticos seniores, todo mundo sabe que nós somos politicos de carreira”, disse.

Bento Bento substituiu assim Joana Lina que vai se dedicar inteiramente a governação de Luanda.