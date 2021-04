Fase emergencial em SP: Doria pode prorrogar medidas restritivas em todo o estado

Fase emergencial pode ser prorrogada em todo o estado de São Paulo

Decisão será anunciada na próxima sexta-feira (9)

Na fase mais restritiva do Plano SP, ficam fechados parques e o comércio não-essencial

São Paulo pode viver ainda mais tempo na fase emergencial, a mais restritiva do Plano SP. Segundo o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 do estado, Paulo Menezes, o assunto está sendo discutido e será anunciado na próxima sexta-feira (9).

Inicialmente, a fase emergencial vale até dia 11 de abril.

“Estamos discutindo a necessidade de extensão da fase emergencial ou não, isso será feito até sexta-feira. É bem provável que a gente siga com maiores níveis de restrição nos próximos dias”, afirmou. A decisão do Centro de Contingência será encaminhada ao governador do estado, João Doria.

“Não cabe aqui fazer avaliação sobre decisão da ciência, eu não interpreto a ciência”, declarou o tucano. Segundo Doria, as decisões do Centro de Contingência serão acatadas, conforme a necessidade do estado.

Tanto Paulo Menezes quanto Jean Gorinchteyn, secretário estadual de Saúde, apontaram para uma leve melhora na situação da covid em São Paulo. O secretário destacou que, após 21 dias com mais de 90% de ocupação nos leitos de UTI no estado, nesta quarta-feira (7), São Paulo registrou ocupação de 89,8%.

Com os resultados satisfatórios, a fase emergencial seria prorrogada em todo o estado.

O que pode e o que não pode na fase emergencial

Cultos religiosos suspensos

Restaurantes não podem mais oferecer retirada de comida

Drive-thrus e serviços de delivery de restaurantes e outros estabelecimentos comerciais poderão funcionar 24 horas por dia

Na fase emergencial, não podem acontecer atividades esportivas, lojas de material de construção ficam fechadas, assim como os serviços de retirada de todos os setores.

Os cultos religiosos também estão suspensos, mas as igrejas continuam abertas para aqueles que quiserem rezar de forma individual.

Drive-thrus e serviços de delivery de restaurantes e outros estabelecimentos comerciais podem funcionar 24 horas por dia.

Há ainda um toque de recolher entre 20h e 5h. Não será permitido circular durante o período, a não ser que seja estritamente necessário.

Aglomerações estão proibidas e as máscaras são obrigatórias em ambientes internos e externos. Durante o período, paulistanos não poderão frequentar praias e parques.