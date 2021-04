UNITA explica porque boicotou almoço da paz de João Lourenço

Dirigentes do maior partido da oposição angolana, a UNITA, boicotaram um almoço oferecido pelo presidente João Lourenço no âmbito das comemorações do 4 de abril, dia da Paz e da Reconciliação Nacional porque o seu líder não foi convidado.

Com efeito, no almoço foi notória a ausência de dirigentes do Galo Negro e o co-fundador deste partido José Chiwale confirmou à Voz da América ter recebido um convite, mas, que se recusou a estar presente porque o presidente Adalberto Costa Júnior não foi convidado.

“Para mim o presidente do partido é único que está preparado para dirigir o partido como é que vou atender uma chamada onde o presidente está esquecido?”, disse.

Chiwale disse que essa foi também a razão da ausência do antigo presidente da UNITA Isaías Samakuva e Miraldina Jaka Jamba.

Em reacção, Rui Falcão, actual porta-voz do MPLA, numa curta conversa, disse à Voz da América, que quando é feito um convite o individuo é livre de aceitar ou não.

“Ninguém está obrigado a aceitar um convite, a pessoa é livre de aceitar ou não”, disse.

Não houve reacção até ao momento por parte do governo.