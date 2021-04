Nova estirpe do Coronavírus causa alarme em Angola

O surgimento de 64 casos da estirpe inglesa da covid-19, nos últimos quatro dias, lança alerta às autoridades angolanas para a possibilidade do aumento de contaminação no país devido à sua perigosidade e capacidade de transmissão.

Esta segunda-feira,5, a ministra angolana da Saúde, Sílvia Lutucuta, fez saber que a maior parte dos pacientes que testaram positivo não têm histórico de viagem ao estrangeiro ou contacto com viajantes e apelou para a necessidade do reforço das medidas de prevenção.

“O que significa que já temos a circulação da estirpe inglesa em Luanda”, anunciou a ministra que desmentiu a existência de uma variante angolana da covid-19.

Lutucuta disse que as amostras foram colhidas em pacientes que se dirigiram aos hospitais sentinela, incluindo o Hospital Pediátrico David Bernardino.

Entretanto, o médico pediatra, Luís Bernardino, alertou que os números oficiais sobre as infecções do Coronavírus podem estar aquém da realidade devido à fraca testagem no país.

O especialista sustenta que o facto de a população angolana ser jovem, e supostamente, resistente aos primeiros sintomas, pode encobrir muitos casos de contaminação no país.

“ Estou convencido que aqui em Angola haja mais de um milhão de infectados”, defende Luís Bernardino com o argumento de que “a África do Sul e o Marrocos registam muitos casos porque testam como deve ser”.

O médico angolano deplorou a violação das medidas de prevenção individual e colectiva por parte dos cidadãos mas mostra-se contrário à manutenção da cerca sanitária a Luanda afirmando “ser prejudicial à economia”.

Segundo os dados oficiais da pandemia da Covid-19, em Angola, já atingiu 22.717 pessoas, com 543 óbitos, 21.452 recuperados e 722 activos.

Dos activos, três estão em estado crítico, 10 graves, 40 moderados, 28 leves e 641 assintomáticos.