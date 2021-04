Chefe do Governo espanhol inicia visita oficial a Angola

O Presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez Pérez Castejón, chega hoje à noite a Luanda, para uma visita oficial, a convite do Presidente da República, João Lourenço.

Uma nota da Casa Civil do Presidente da República refere que durante a jornada de trabalho, que decorre ao longo do dia de amanhã, o líder espanhol efectuará visitas a empreendimentos ligados à acção de Espanha em Angola e vai testemunhar à assinatura de diversos instrumentos jurídicos para o reforço da cooperação bilateral, no Palácio Presidencial. O Presidente do Governo de Espanha deixa Luanda amanhã.

Pedro Sánchez considera Angola um país “prioritário” na sua estratégia para aumentar as relações económicas e diplomáticas com África. “Queremos transformar esta década na década de Espanha em África”, salientou o Chefe do Governo espanhol na se-mana passada, acrescentando que “a Espanha está cada vez mais próxima de África e a África cada vez mais próxima de Espanha e também da Europa”.

Na altura Sánchez apresentou o plano “Foco África 2023”, que espera que marque um ponto de viragem nas relações de todo o tipo com o continente africano, a fim de alcançar uma nova parceria estratégica em que Madrid possa liderar a acção da União Europeia com esta parte do mundo.

Luanda é a primeira etapa de uma curta deslocação a África, que levará Pedro Sánchez também ao Senegal, na sexta-feira.

Fonte do Governo espanhol definiu três objectivos que Madrid pretende alcançar com esta deslocação a Angola: melhorar as oportunidades empresariais, estabelecer colaboração diplomática estreita motivada pela posição de Angola no continente e melhorar a cooperação em matéria de segurança e defesa.

De acordo com a mesma fonte, são numerosas as empresas espanholas que pretendem candidatar-se ao programa de modernização e diversificação da economia proposto pelo Presidente João Lourenço.

O programa aprovado em 2018 pretende acelerar a diversificação da produção nacional e geração de riqueza num conjunto de produções com maior potencial de geração de valor de exportação e substituição de importações.

Os subsectores principais envolvidos são os de alimentação e agro-indústria, recursos minerais, petróleo e gás natural, florestal, têxteis, vestuário e calçado, construção e obras públicas, tecnologias de informação e telecomunicações, saúde, educação, formação e investigação científica, turismo e lazer.

Viajam com o Chefe do Governo espanhol, entre outros, representantes de empresas como Elecnor (infra-estrturas, engenharia, energia), AEE Power (infra-estruturas energéticas), Airbus (aeroespacial e bélica), TSK (inovação tecnológica), Rio (logística), Satec (Consultores em serviços de tecnologia), Globaltec Desarrollos e Ingeniería (construção), Redondo y Garcia (serviços industriais), Impulso, Grupo Ahen (engenharia e projectos).