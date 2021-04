Albino Malungo empenhado na atracção de investimento árabe

O embaixador de Angola nos Emirados Árabes Unidos, Albino Malungo encarou recentemente com agrado as iniciativas da Câmara de Comércio Angola-EAU (CCIA-EAU) e se mostrou muito empenhado em apoiar e desenvolver as relações económicas entre os dois países.

Nota chegada à nossa redacção indica que Albino Malungo se referiu a uma série de acções a tomar para apoiar os empresários daquele país do Golfo Pérsico que queiram empatar o seu dinheiro no nosso país e contribuir para o processo de desenvolvimento, enunciando o “bom ambiente de negócios existente” e as políticas do Executivo viradas para a diversificação económica.

Os pronunciamentos do diplomata angolano surgem na sequência da visita que uma delegação da CCIA-EAU liderada pelo seu presidente, engenheiro Bráulio Martins efectuou em Março na qual apresentou as mais recentes actividades da Câmara destacando a calendarização dos eventos até ao próximo ano.

Bráulio Martins e a sua comitiva integrando o vice-presidente da Càmara Subaya Almansoori e o advogado Pedro Gonçalves Paes visitaram o Dubai no princípio da última quinzena de Março e tiveram um encontro oficial com a Dubai Chamber, tendo sido recebidos por Hassan Al Hashemi, vice presidente das relações internacionais e Omar Khan, director da rede de escritórios internacionais da Dubai Chamber.

Nesse encontro, refere ainda o documento, o engenheiro Bráulio Martins, reconheceu o apoio da Dubai Chamber nos últimos meses e apresentou o conceito e as linhas de desenvolvimento da Câmara, as actividades já realizadas, as linhas de desenvolvimento e os planos para o biénio 2021/2022.

“O principal objetivo da Câmara é promover as relações económicas e industriais entre o Dubai e Angola, e ajudar as empresas locais a encontrarem oportunidades de investimento e cooperação entre os dois países”, referiu o presidente da CCIA-EAU, Bráulio Martins. Os representantes da Dubai Chamber apresentaram também as linhas de força que irão desenvolver no âmbito dos investimentos que podem ter como foco sectores nevrálgicos como agricultura, pescas, turismo e infraestruturas.

Para além deste encontro formal com a Dubai Chamber, a Câmara de CCIA-EAU realizou diversas reuniões com investidores e empresas do emirado interessadas em Angola. Desta digressão resultou assinatura de um Memorando de Entendimento entre a Câmara e a empresa Bizzmosis, visando a promoção de oportunidades de investimentos bilaterais, bem como o compromisso de apoio mútuo aos investidores, no sentido do crescimento e das necessidades de expansão dos seus negócios além-fronteiras. O memorando foi rubricado pelo Marianna Bulbuc.