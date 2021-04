Bento Bento volta a dirigir o MPLA em Luanda

O político e deputado Bento Bento volta a assumir o cargo de primeiro secretário provincial do MPLA, em Luanda, em substituição de Joana Lina, que fica apenas como governadora da província.

A decisão de regresso de Bento Bento à direcção do partido, em Luanda, saiu esta terça – feira (6), na V Sessão Ordinária do Comité Central do MPLA, que está reunido no Centro de Conferências de Belas, sob orientação do presidente João Lourenço. Bento Bento dirigiu o MPLA na província de Luanda, entre 2007 e 2016.

Temas como “Agricultura e Pescas no processo de diversificação da economia angolana-resultados e perspectivas”, entre outros assuntos, estão a ser analisados nesta V Sessão Ordinária do Comité Central do MPLA.

