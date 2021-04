Autores africanos – escrevendo para o mundo

Gail Collins descreve o crescimento da literatura africana, desde o século 18 até os tempos modernos.

Em 1761, uma criança pequena, Phillis Wheatley (como rebaptizado pela família para a qual ela trabalhava) foi capturada e levada de sua casa na África Ocidental para Boston nos Estados Unidos.

Felizmente, ela caiu nos braços de uma família benevolente que a ensinou a ler e escrever, mas eles não sabiam que isso a levaria a se tornar a primeira africana a ter um trabalho publicado no Reino Unido e nos Estados Unidos com sua colecção de poesia – Poemas sobre vários assuntos, religiosos e morais – em 1773.

Hoje, os escritores africanos ainda estão lutando para ter suas palavras firmemente plantadas no mapa literário mundial, mas suas histórias e talentos notáveis ​​estão finalmente recebendo a recompensa e o reconhecimento que merecem.

No continente africano, os escritores enfrentaram uma infinidade de obstáculos a serem superados, começando com uma taxa média de alfabetização de 70% contra uma global de 90% , com alguns países caindo ainda mais, como a Costa do Marfim com apenas 47 % e longe de recuperar o Sudão do Sul dilacerado pela guerra em apenas 37%.

Isso é temperado por outros países no continente africano que elevam as taxas de alfabetização, como a Namíbia, com uma média acima de 92%, devido a um programa nacional de alfabetização robusto que foi introduzido há quase 30 anos.

Em seguida, considere a leitura de cultura, problemas estruturais de dentro da indústria editorial, questões de financiamento, pirataria e economias menos robustas. Esses são problemas contínuos que precisam ser resolvidos dentro de cada país, mas em 2020, o assassinato brutal de George Floyd empurrou o mundo para antigos territórios ainda não resolvidos e deu início a um movimento social renovado para lutar contra o racismo e a desigualdade. Tocou indústrias e corporações em todo o mundo, obrigando-as a olhar para dentro.

O mundo da publicação não estava isento e estimulado por escritores como o autor nigeriano / britânico Bernardine Evaristo, o ímpeto se acumulou, criando uma janela mais ampla de oportunidade para atingir um público mais amplo para escritores africanos.

Em Junho de 2020, uma carta chegou aos escritórios das principais editoras do Reino Unido, de mais de 100 escritores negros. Um trecho dessa carta dizia: “Estamos convocando você para nos ajudar a combater as profundas desigualdades raciais nas principais editoras corporativas e apoiar as comunidades literárias negras de base, como livreiros, clubes do livro e o Black Writers ‘Guild.”

O Black Writers ‘Guild foi formado no Reino Unido durante o processo de envio desta carta e já tem mais de 200 membros que permanecerão vigilantes no esforço de garantir que os editores reconheçam o talento literário negro.

Fundação do romance africano moderno

Na segunda metade do 20 º século o mundo foi apresentado a um livro que é reconhecido como a base do romance Africano moderna – Chinua Achebe ‘s clássico, Things Fall Apart .

Este é um livro que quase não aconteceu, pois ele ingenuamente enviou sua única cópia do manuscrito manuscrito de sua casa na Nigéria para uma agência de datilografia na Inglaterra, onde permaneceu por vários meses como uma prioridade.

Felizmente, ele finalmente recebeu a cópia digitada e, após várias rejeições de editoras britânicas, foi aceita por Heinemann e publicada em 1958. O livro foi recebido com aclamação da crítica global.

Isso abriu as portas para muitos outros escritores em todo o continente africano e levou Heinemann à conclusão de que a indústria editorial pós-colonial não apoiava a literatura africana.

Em 1962, eles abordaram isso com sua Série de escritores africanos, que ao longo das décadas incluiu livros de Ngugi wa Thiong’o do Quênia e Ama Ata Aidoo de Gana . O selo Modern Classics da Penguin assumiu a série em 2010, mas havia preocupações imediatas de que o escritor africano contemporâneo não estivesse sendo incluído.

Em 1986, uma nova história foi feita quando Wole Soyinka , um poeta e dramaturgo nigeriano, se tornou o primeiro africano a ganhar o Prémio Nobel de Literatura, seguido de perto pelo escritor egípcio Naguib Mahfouz em 1988. Nadine Gordimer se tornou a primeira mulher africana a ganhar o mesmo prêmio em 1991.

O milénio parecia trazer um declínio gradual nas editoras tradicionais em busca de novos escritores africanos, mas os últimos anos corrigiram isso, trazendo novos primeiros históricos literários, notadamente o triunfo do Prémio Booker de Bernardine Evaristo em 2019, quando ela se tornou a primeira mulher negra a receber este prémio homenagem literária na língua inglesa, em vitória conjunta com a canadense Margaret Atwood.

O romance vencedor de Evaristo – seu oitavo – Girl, Woman, Other é uma celebração gloriosa e inteligente das mulheres e, em 2020, ela se tornou a primeira mulher negra e a primeira escritora negra britânica a chegar ao primeiro lugar nas paradas de ficção do Reino Unido, onde o livro manteve o primeiro lugar por cinco semanas, permanecendo entre os 10 primeiros por 40 semanas no total.

Ela foi acompanhada neste momento significativo por sua colega autora africana e jornalista premiada, Reni Eddo-Lodge, que também alcançou o primeiro lugar nas paradas de não-ficção de brochura do Reino Unido com sua estreia em 2017, Why I’m No Longer Talking to White People About Race – um livro que desencadeou conversas nas escrivaninhas e mesas de jantar do país.

Escritores africanos no centro das atenções

Na última década, os escritores africanos emergiram novamente no centro das atenções, levando a Cassava Republic Press, uma importante editora nigeriana fundada em 2006, a abrir um escritório em Londres em 2016. Seu fundador, Bibi Bakare-Yusuf, disse:

“A escrita africana não é um género. Engloba diferentes géneros. Quero que os escritores e escritores africanos sintam que têm a liberdade de escrever o que quiserem, sem sentir que têm de representar um continente, ou mesmo pensar que existe uma verdade lá fora esperando para ser descoberta e capturada em palavras.

“Quero publicar livros que contem histórias de seu momento, bem como histórias da longa extensão de um passado imaginado e futuro desconhecido.Eu quero ver histórias que joguem com conteúdo, forma e linguagem. ”

Tem havido uma onda de editores independentes do Reino Unido e dos Estados Unidos promovendo o trabalho de uma nova geração de escritores africanos ousados ​​e aventureiros, como a Oneworld Publications. Eles se arriscaram e tiveram grandes triunfos ao descobrir romances de escritores de todo o mundo que foram ignorados pelas grandes editoras.

Uma dessas histórias de sucesso é a da premiada escritora ugandense Jennifer Nansubuga Makumbi, que alcançou aclamação global por seu primeiro romance Kintu em 2014, representando a literatura de Uganda da mesma forma que Chinua Acheba fez para a Nigéria. A edição em brochura de seu último romance – A Girl Is a Body of Water – será lançada no Reino Unido em junho de 2021.

Outros triunfos no ano passado vieram de Maaza Mengiste com seu segundo romance, The Shadow King , que foi selecionado para o Booker Prize – o primeiro por um etíope a receber esta honra – e o segundo episódio de tirar o fôlego de sua série de fantasia Legacy of Orisha para jovens de Tomi Adeyemi adultos, Children of Virtue e Vengeance , rendendo seus dois livros ao mesmo tempo nas listas de bestsellers do New York Times .

2021 continuará a ver este reconhecimento incipiente do escopo e da contribuição que os escritores africanos estão trazendo para a arena literária, que envolve autores consagrados e contemporâneos.

Escritores de estreia, como a vencedora do Whiting Award de 2019, Nadia Owusu, com suas memórias emocionantes e excepcionais Aftershocks(Scepter, fevereiro de 2021) e a bela e complexa história de amor de Caleb Azumah Nelson, Open Water (Viking, fevereiro de 2021) lideram o caminho em um novo ano e possivelmente uma nova década otimista para a próxima geração de escritores africanos. Buki Papillon se junta a essa lista de novos escritores com sua notável história de maioridade, An Ordinary Wonder(Little Brown, março de 2021).

Escritores mais experientes também enfeitarão nossas estantes ou Kindles. A escrita está na família – Mukoma wa Ngugi, filho do renomado escritor africano Ngugi wa Thiong’o lançou um novo livro nesta primavera, Unbury Our Dead With Song (Cassava Republic Press, março de 2021); foi descrito como “uma carta de amor à música, beleza e canto africanas” e será o seu oitavo livro publicado.

Suyi Davies Okungbowa, que causou impacto com seu livro de fantasia de estreia Godhunter em 2019, ressurge com o primeiro tomo de sua trilogia de fantasia Nameless Republic, Son of the Storm (Orbit, maio de 2021), provando novamente que a escrita africana não pode ser contida dentro seu próprio gênero.

Seria negligente concluir este artigo – que jamais fará justiça à imensidão da escrita africana – sem retornar a Wole Soyinka. Durante o bloqueio da pandemia de 2020, o ganhador do Prêmio Nobel de 86 anos dedicou seu tempo à nobreza ao produzir um novo romance quase 50 anos após o seu último. Crônicas das pessoas mais felizes da Terra já foi publicado pela Bookcraft Publishers na Nigéria e será lançado simultaneamente nos Estados Unidos e no Reino Unido em setembro de 2021.

Ele publicou seu primeiro romance – Os Intérpretes – em 1965, no mesmo ano, incidentalmente, em que foi preso por assaltar um estúdio de radiodifusão nigeriana em Ibadon com uma arma em uma tentativa de divulgar sua exigência de cancelar as eleições regionais da Nigéria Ocidental.

Um homem de princípios, crenças e profundo talento, seu novo romance conta a história de um pacto entre quatro amigos para usar seus talentos para fazer uma mudança significativa em seu país, mas os desafios que temos pela frente têm um custo – bem como na vida real.

Então, em certo sentido, o círculo se completa com um dos maiores africanos de todos os tempos juntando-se aos jovens talentos para dar ao mundo algo maravilhoso, único e profundo para comemorar em meio à destruição e tragédia causada pela pandemia – um novo explosão da escrita criativa africana.