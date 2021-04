Promasidor Angola coloca no mercado o achocolatado Twisco

Twisco, assim se chama o novo chocolate em pó solúvel produzido pela Promasidor Angola. Este achocolatado com um sabor inconfundível começou a ser vendido em todo o país. A fórmula inovadora de vitaminas de Twisco promete contribuir para a nutrição de todos os angolanos.

Com leite frio ou quente, em sobremesas, bolos e outras preparações, as possibilidades de saborear o novo chocolate em pó Twisco são infinitas. O produto da Promasidor já está nas lojas de todo o país e além de dar um gosto diferente aos pequenos-almoços, brunches ou lanches de todos os dias, contribui também para aumentar a saúde nutricional de miúdos e graúdos.

De acordo com uma nota de imprensa enviada ao Portal de Angola, a aposta na nutrição acessível para todos é a grande missão de Promasidor, sintetiza Maria Abreu, directora de Marketing. Acessibilidade que não se reflecte apenas no preço justo dos seus produtos ao consumidor, mas na ampla disponibilidade do produto, um factor importante para o combate a subnutrição.

Para garantir este objectivo, a Promasidor aposta na produção nacional. O cacau utilizado no Twisco vem da África do Sul, mas as embalagens e o açúcar são produzidos em Angola. Para fazer deste novo achocolatado em pó um produto 100% nacional, a Promasidor começou já a contactar produtores do norte do país, para estudar a possibilidade de utilizar cacau angolano num futuro próximo.

O Twisco contém cacau e açúcar, como outros produtos similares, mas marca a diferença, pela combinação de vitaminas chamada EnerFort. Esta poderosa fórmula exclusiva da Promasidor é rica em micronutrientes como as vitaminas B2, B3, B6, B12, C e D3, para além de conter também ferro, que carregam o nosso corpo com energia para todo o dia e nos ajudam a crescer fortes e saudáveis. Ao não alterar as propriedades do leite em que se dissolve instantaneamente, o Twisco aumenta ainda mais o seu valor nutricional, fortalecendo os ossos, músculos e o sistema imunitário. É ideal para as crianças e para os adultos, por exemplo, ao pequeno-almoço ou depois de uma sessão intensa de exercício físico.

O novo chocolate em pó Twisco junta-se à família de produtos Promasidor, que conta também há alguns anos com o Cowbell Chocolate. Sempre a pensar na saúde dos consumidores, este produto está enriquecido com a fórmula VitaRico (vitaminas A, C, D, E e K) e já contém leite (em pó) e açúcar. À diferença de Twisco, que se dissolve em leite, para tomar Cowbell, basta adicionar água.

Com um sabor intenso de chocolate, Twisco vai fazer as delícias de todos. Disfrute deste achocolatado em pó com o seu leite preferido, invente mil receitas novas. Ao mesmo, quase sem dar conta, estará a fortalecer e a proteger a saúde de quem mais ama.

Sobre a Promasidor Angola

A Promasidor é a empresa líder africana de produtos alimentares e bebidas e serve mais de 850 milhões de pessoas em todo o continente, estando presente em mais de 30 países em África.

Em Angola há mais de 20 anos, a Promasidor Angola foi o segundo projecto de investimento privado estrangeiro no país, e foi também a primeira empresa a embalar leite em pó. Hoje, e baseado num crescimento sustentado, a Promasidor Angola é líder de mercado do leite em pó, e é o fornecedor privilegiado da industria láctea graças à sua força comercial. Está presente nas 18 províncias do país e tem investimentos em Cabinda, Huambo, Huíla e Benguela.

Conta com cerca de 200 colaboradores, chegando a mais de mil clientes directamente. Com mais de 160 milhões de unidade de produtos vendidos, as marcas da Promasidor Angola estão hoje à mesa de mais de 10 milhões de consumidores.