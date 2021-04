Cabinda: Bornito de Sousa visita projectos de impacto económico e social

Em representação do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, o Vice-Presidente da República, Bornito de Sousa viajou este sábado, 03 de Abril, para a província de Cabinda, onde desenvolveu uma série de actividades no âmbito das celebrações do 19.º aniversário do 4 de Abril, Dia da Paz e da Reconciliação Nacional.

Na província mais ao Norte do país, segundo uma nota enviada ao Portal de Angola, além do acto político central em alusão à efeméride, no domingo, sob o lema “Paz, Unidade e Democracia”, a agenda de trabalhos do Vice-Presidente da República incluiu visitas a projectos de impacto económico e social, bem como reuniões com representantes da sociedade cabindense.

Declarado desde então Feriado Nacional, foi a 4 de Abril de 2002 em que as chefias militares das Forças Armadas Angolanas (FAA), representadas pelo general Armando da Cruz Neto, e as forças rebeldes das Forças Armadas para Libertação de Angola (FALA), então braço armado da UNITA, representadas pelo general Abreu Muengo “Kamorteiro”, assinaram o Memorando de Entendimento Complementar ao Acordo de Lusaka, pondo fim a mais de 30 anos de guerra fractricida, um dos mais longos conflitos armados da história.