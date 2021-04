BNA lança concurso de desenho para escolher moeda comemorativa do 20º aniversário da Paz – Primeiro lugar vale 5 milhões kz

O Banco Nacional de Angola (BNA) abriu um concurso de desenho que vai decidir a face da moeda metálica comemorativa do 20º aniversário do Dia da Paz e Reconciliação Nacional, a assinalar-se a 04 de Abril do próximo ano. O vencedor leva para casa cinco milhões de kwanzas.

No seu site oficial, o banco central informa que o concurso é aberto a cidadãos angolanos e a estrangeiros residentes com título de residência.

O BNA anuncia que este concurso “está enquadrado no conjunto de iniciativas que visam homenagear os arautos e cultores da Paz em Angola, arduamente conquistada no dia 4 de Abril de 2002, bem como valorizar o espírito criativo dos cidadãos, desafiando-os a ilustrar os Acordos de Paz em Angola”.

Para participar no concurso “Moeda Metálica Comemorativa do 20 Aniversário da Paz em Angola”, os candidatos devem ter idade igual ou superior a 18 anos, a completar até 31 de Dezembro. Devem ainda comunicar essa intenção ao BNA até ao dia 30 de Abril de 2021, data limite de inscrição, através do e-mail concurso_dps@bna.ao.

O Banco Nacional de Angola atribuirá prémios e menções honrosas às melhores propostas. Para o primeiro classificado está previsto um prémio de cinco milhões de Kwanzas.

O banco central disponibiliza todas as informações sobre o concurso no seu site, bem como os formulários necessários.