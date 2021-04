04 de Abril: Angola comemorou o Dia da Paz com ausência da UNITA no ‘almoço da paz’

O país comemorou ontem o dia da paz, data em que os angolanos lembram a assinatura dos acordos de paz entre o Governo e a UNITA, em 2002, e que permitiu o fim de décadas de conflito armado.

Este ano o dia da paz foi celebrado em meio a pandemia e serviu para reflectir sobre o processo de reconciliação nacional e o fortalecimento da democracia no país.

Entretanto, as figuras do partido UNITA, convidadas para o almoço convocado pelo Presidente da República, João Lourenço, decidiram não participar do referido almoço.

As motivações da ausência dos convidados afectos a UNITA, de acordo com fontes internas do ‘Galo Negro’, deve-se ao facto do seu presidente, Adalberto Costa Júnior e o general Lukamba Gato, um dos percursores do Memorando de Entendimento do Luena, não terem sido convidados ao referido almoço.