Adopção Internacional no filme de Amandine Gay: “Ser negra confere-me a possibilidade de ter acesso a partes da cultura negra”

Depois de dar a palavra às mulheres afro-descendentes de língua francesa no documentário “Abra a voz”, o director se interessa pela problemática da adopção internacional em “Une histoire à soi”.

Antes de relatar o seu quotidiano como uma pessoa adoptiva nascida de uma mãe marroquina e um pai martiniquês num ensaio autobiográfico, Uma boneca de chocolate (a ser publicado no início do ano lectivo de 2021 nas edições La Découverte), Amandine Gay passa a palavra a cinco pessoas internacionalmente adoptadas em Une histoire à soi, um documentário na encruzilhada do íntimo e do político.

Eles são de Ruanda, Brasil, Sri Lanka, Coreia do Sul e Austrália, e cresceram em famílias francesas. Usando arquivos pessoais, que vão da infância à idade adulta, o documentarista e académico francês conta a história de indivíduos em construção de identidade. E empurra para reflectir sobre a dimensão política – entre o desenraizamento e a aculturação – desse modo de adopção, porém em forte declínio desde os anos 2000.

Com Open the Voice , você deu voz a várias mulheres negras na Europa. Como Une histoire à soi se encaixa na continuidade de sua jornada artística e pessoal?

São dois projetos com dimensão autobiográfica. O primeiro se interessa pelos caminhos das mulheres negras na França e na Bélgica e enfoca o significado da construção social da raça em países com história colonial ou escravidão. O segundo é um documentário sobre adoção internacional. De minha parte, fui adoptado em segredo localmente, na França, mas compartilho muitas partes da experiência de pessoas adoptadas que vemos no filme, especialmente a de pessoas racializadas que cresceram em famílias brancas.

A segunda aposta é a reapropriação da narração. No caso de mulheres negras e também de pessoas adotadas, muitas vezes temos ouvido as vozes de especialistas, candidatos a adoção e pais adoptivos.Com estes dois projectos, queria mostrar que quando vivemos uma minoria, seja o racismo, o sexismo racializado e qualquer outro sistema de discriminação daí resultante, somos obrigados a desenvolver uma forma de perícia. Para compreender o que é acontecendo connosco. Pareceu-me importante tornar acessível esta aproximação militante, entre o universo íntimo e o político, graças ao cinema.

Com foco na adopção internacional, o filme destaca a sensação de desenraizamento e o fenómeno de aculturação que os adoptados enfrentam. Que questões políticas você queria mostrar?

Através dos depoimentos do filme, podemos perceber que a adoção transnacional e transracial tem um impacto emocional e psicológico nas pessoas adotadas, principalmente no que diz respeito à construção de sua identidade. Também tem um impacto sobre as famílias brancas que se verão trazendo à tona questões raciais com seus filhos.

Para mim, esse fardo da pedagogia racial não deve recair sobre os adotados, mas principalmente sobre as instituições que supervisionam a adoção. No entanto, até o momento, nada foi feito por eles para garantir que as pessoas adotadas na França possam permanecer em contato com sua cultura de origem. A questão ainda não teve o tema.

Dar voz a adultos adotados era, portanto, necessário, porque crescer em regiões muito brancas os confronta com o isolamento, com o fenômeno da aculturação, mas também com o que chamo de culpa de sobrevivência. Como é o caso de Niyongira no filme, adotado aos 7 anos e um dos poucos sobreviventes de sua família, vítima do genocídio tutsi em Ruanda. Vindo de um país mais pobre do que a França, que foi colonizado ou explorado pela França, então crescendo dentro do grupo majoritário do país responsável pela desestabilização de seu país de origem, tudo isso tem um impacto na psique de um adotado .

Exactamente, que tipo de apoio existe para os adoptivos que vivenciaram os traumas da guerra, como o genocídio dos tutsis?

Uma pessoa adoptada por um conflito geopolítico está fadada a enfrentar questões na escola e ao longo de sua vida. Mas nenhum orçamento é alocado para apoiar uma pessoa adotada na idade adulta. No entanto, sabemos que as crises de identidade ocorrem na adolescência.

As instituições devem agir entrando em contato novamente com todas as famílias que adotaram crianças de origem ruandesa, oferecendo-lhes acesso a psicólogos especializados em trauma e genocídio. A responsabilidade não pode ser dos indivíduos, nem dos pais adotivos que não tenham essa formação. Reunir uma criança isolada e uma família é o único ponto em que nos concentramos. É aqui que existe um desastre para mim.

Além disso, nem todas as famílias têm capacidade financeira para que o seu filho, uma vez adulto, possa regressar sem o seu país de origem, se assim o desejar. Aqui, novamente, é responsabilidade do Estado, que emite vistos para adoção internacional e que deve poder emitir viagens de ida e volta para que os adotados tenham a opção de retornar às suas origens. É o Estado o responsável pela nossa chegada à França, por isso deve assumir as suas responsabilidades até ao fim.

Um dos personagens do filme relata como foi confrontado com o racismo depois de deixar o casulo da família e aponta para a falta de uma comunidade de apoio na qual confiar. O que isso traduz?

Pessoas adotadas experimentarão racismo e discriminação como os imigrantes. Mas, ao contrário dos imigrantes, eles não serão capazes de contar com uma comunidade para o lado emocional e “validação de sua experiência”. Quando uma pessoa racializada adotada retorna para sua família branca sem necessariamente ter consciência da existência de racismo sistémico na França, que tipo de apoio psicológico ou estratégico ela poderá receber?

Na França, o acesso à adoção para casais racializados é um problema real. Na ausência de estatísticas étnicas, é difícil fazer comentários detalhados. Porém, sabemos que há um certo número de adoções informais dentro das comunidades negras, como a colocação temporária de primos ou parentes em uma determinada família.Além disso, também existem fenômenos de discriminação no acesso à adoção de casais racializados.

Um dos desafios é pensar a questão dos pares a partir de critérios raciais. Na França, levantar a ideia de que seria melhor para o desenvolvimento pessoal e estabilidade emocional das crianças negras crescer em comunidades negras continua sendo um grande tabu. Pode haver trabalho a ser feito para que os negros adoptem crianças negras.

Mas há um caminho a percorrer, porque quando os pais adoptivos são questionados sobre sua preferência racial para adopção, alguns candidatos brancos consideram isso racismo. Raça é tão tabu na França que não podemos abordar esses assuntos, mas eles me parecem essenciais.

Podemos comparar a experiência de migração de pessoas com adopção internacional com a das diásporas na França?

Pessoas adotadas internacionalmente e filhos de imigrantes vêm de duas histórias distintas, mas são de facto experiências de imigração. A questão é se os adotados são considerados imigrantes.

Como eles foram colocados em uma família branca, eles se assimilam aos brancos, enquanto eles não são. Surge então a questão de saber se eles têm as ferramentas necessárias para enfrentar a supremacia branca na França.

Crianças adoptadas racializadas que crescem em famílias brancas vivenciam a corrida diariamente. Perguntamos-lhes de onde vêm, porque são negros e os pais brancos … Depois, uma vez adultos, encontram dificuldades em encontrar trabalho ou alojamento, tal como os imigrantes, apesar do nome e prenome “franceses”.

Na França, a raça é negada, enquanto os adotados experimentam os limites da assimilação. Eles se beneficiam dos privilégios ligados à proximidade com a brancura apenas até certo ponto.

Qual é o seu percurso pessoal em relação a essa construção racial?

Fui colocado em uma família onde já havia uma criança negra.Estamos doze anos separados do meu irmão mais velho. Na verdade, nunca me considerei branco. Mas crescer negro em uma família branca do campo, assim isolada das comunidades negras, dificulta a construção de sua negritude.

Essa construção não pode ser definida de fora, ou seja, apenas por insultos e estereótipos. Tornar-se negro depende para mim da possibilidade de ter acesso a partes da cultura negra e a elementos de construção positiva de si mesmo, e não apenas de vivenciar o racismo e a assimilação. Meu irmão mais velho me ajudou nessa jornada, mostrando-me representações positivas de pessoas que se pareciam comigo, de cantores a atletas como Surya Bonaly, campeã de patinação artística negra, e adoptando o que é mais!

Também tive a sorte de crescer em uma família que frequentava negros. A sociabilidade com pessoas negras deve ser um pré-requisito para pais adotivos brancos. Hoje, a questão das preferências raciais em relação à adoção está sendo questionada e é um passo em frente.

Mas os pais adoptivos devem ter clareza sobre sua capacidade de interagir ou não com uma criança racializada. Se os brancos socializarem um mínimo com os negros, isso lhes permitirá ter até as ferramentas mais simples, como cuidar de cabelos crespos ou da pele de uma criança negra. Mas isso também os levará a questionar seus preconceitos racistas, porque todos os seres humanos os possuem.