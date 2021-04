Produtos made in Angola mais caros do que os importados

Os preços aplicados aos produtos embalados no mercado nacional não correspondem à lei da oferta e procura – que defende que quando há muita oferta os preços diminuem e quando há muita procura e escassez de produto os preços sobem – tendo em conta que há um aumento de novas marcas nacionais ao dispor, mas isso não se reflecte na descida de preços. Muitos artigos com selo Made in Angola são comercializados a preços superiores aos dos produtos importados.

Segundo apurou o Expansão numa ronda feita esta semana, a Shoprite é o estabelecimento que mais comercializa mercadorias embaladas no País a preços superiores aos importados.

Dos “Feitos em Angola”, a marca Tio Lucas é a que maior diversidade oferece. Apesar do incentivo e o investimento que se tem feito no sector industrial, poucas são as cadeias de distribuição que vendem produtos nacionais. Por exemplo, os supermercados Intermarket e Maxi têm poucos artigos nacionais disponíveis nas suas prateleiras.

Já o supermercado Kero, resultado da falta de liquidez, não sugere aos clientes diversidade de marcas nos produtos comercializados, ou seja, não há concorrência entre os produtos nacionais e os importados. Sendo que não estão a ser comercializados produtos com diversas marcas.