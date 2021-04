Pinto da Costa alvo de processo disciplinar

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol relevou esta sexta-feira ter avançado com a instauração de processos disciplinares a Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, bem como a Alexandre Carvalho, diretor de comunicação do Braga.

Tamb​​​​​​ém João Pedro e Sualehe, os dois jogadores do Paços de Ferreira que foram apanhados numa festa ilegal na madrugada do passado domingo, foram alvo de um processo.

Segundo o comunicado, a demanda a Pinto da Costa surgiu “na sequência de participação disciplinar apresentada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, tendo por objeto declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem”.

Já Alexandre Carvalho foi alvo de processo devido a “declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes da arbitragem”.

Na base do processo disciplinar a João Pedro e Sualehe está a “eventual violação do compromisso assumido por todos os atletas e equipas técnicas pelo cumprimento das medidas de prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2, previsto no Regulamento covid-19 para a retoma da prática competitiva de futebol, futsal e futebol de praia”.

O documento do CD menciona, ainda, a “instauração de processo de inquérito, por deliberação da Secção Profissional, de 23 de março de 2021, para apuramento da factualidade alegadamente ocorrida por ocasião de jogo da Liga NOS, mencionada em publicações nas redes sociais e newsletter oficial, referidas nos meios de comunicação social”.