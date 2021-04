Covid-19: México com 454 mortos e 5.381 casos nas últimas 24 horas

O México registou 454 mortes provocadas por covid-19 e 5.381 casos da doença nas últimas 24 horas, informaram as autoridades mexicanas.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 203.664 óbitos e mais de 2,2 milhões (2.244.268) de casos confirmados de covid-19.

O total de vítimas fatais pode no entanto ser muito superior, de acordo com um relatório do Governo mexicano, divulgado em 28 de Março, admitindo que a doença pode ter provocado 294.287 mortes entre o início da pandemia e dia 13 de Fevereiro, mais cerca de 100 mil que os óbitos contabilizados.

O México é o terceiro país do mundo com mais mortes devido à covid-19, atrás dos Estados Unidos e Brasil, sendo o 14.º mundial em total de infecções, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

O país iniciou a vacinação contra a covid-19 em 24 de Dezembro último, tendo já administrado a primeira dose a mais de 7,8 milhões de pessoas, com quase um milhão (945.839) a terem completado a inoculação.

Com 126 milhões de habitantes, o México conta com acordos para 34,4 milhões de doses da vacina da norte-americana Pfizer, 79,4 milhões da britânica AstraZeneca, 35 milhões da chinesa CanSino, 24 milhões da russa Sputnik V, 20 milhões de chinesa Sinovac, 12 da também chinesa Sinopharm e 51,4 milhões da plataforma Covax da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.816.908 mortos no mundo, resultantes de mais de 128,8 milhões de casos de infecção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.