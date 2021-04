Activistas planeiam manifestação no Namibe

Activistas planeiam manifestar-se no Namibe no sábado a favor da libertação do seu colega Edson Anastácio Kamalanga detido no passado dia 22 de Outubro.

Sobre o activista Edson Kamalanga pesam acusações de ter comprado no mercado informal material de construção civil furtado.

Todos que se encontravam detidos no mesmo caso foram soltos e só Edson Kamalanga continua detido, e um dos activistas Pedro de Sousa disse que isso indica haver mão política dos governantes locais na detenção.

Sousa disse que foram mobilizados para a manifestação activistas do Tombwa Benguela e Luanda.

“A todos os jovens do Namibe, os amigos de Luanda, os meus amigos do movimento Revolucionário que tomem as ruas no dia 3 de Abril”, disse.

“Nós apenas queremos fazer uma manifestação pacífica, ordeira e manteremos todo aparato de segurança e vamos ficar a 100 metros da instituição”, acrescentou.

Para o activista Nelo da Cruz “Edson Kamalanga é filho da terra que nunca foi a favor da ideologia ditatorial do estado angolano, logo convidamos todos os jovens do Namibe a participar activamente na marcha do dia 3 de Abril”.

Por outro lado, o activista Raul Moisés de Benguela disse que está no Namibe para se “solidarizar com a causa do nosso irmão Edson Kamalanga nesta corrente de solidariedade interprovincial”.

“Os governantes do Namibe que roubaram o erário público é que deviam estar nas cadeias e não o Edson Kamalanga que em situações normais devia estar em liberdade respondendo ao referido processo”, disse o activista Amândio Balança.

No dia 10 de Fevereiro do ano em curso, o deputado Carlos da Rocha Cruz “Caito”, acusou o activista Kamalanga de gatuno durante o encontro sobre a segurança pública, promovido pela Delegação do MININT.

Segundo o jurista Francisco Kandjamba, o deputado Carlos da Rocha Cruz “Caito” quebrou o princípio da presunção de inocência.