Soyo: Detido suposto agente da Polícia a extorquir cidadãos na via pública

Um cidadão identificado por José Mavungu, 21 anos, que se fazia passar por agente da Polícia, foi detido, ontem, no município do Soyo, província do Zaire, informou o chefe do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da delegação municipal do Ministério do Interior no Soyo.

O terceiro subchefe de Migração, Sérgio Afonso, avançou que o suposto polícia foi detido pelas forças do Ministério do Interior na zona do aeroporto local, concretamente no bairro 1º. de Maio, por volta das 23 horas, quando, trajado com uniforme da corporação, tentava extorquir cidadãos na via pública.

Repatriamento

Sérgio Afonso revelou que o Serviço de Migração e Estrangeiros no município do Soyo repatriou, no sábado, 33 congoleses democráticos, por residência ilegal no município.

Segundo o responsável, 13 dos repatriados eram mulheres e estavam alojados nos bairros periféricos da cidade do Soyo, concretamente Nkungu-Yenguele, Kintambi, 1º de Maio e Kukala-Kiaku.

“Após o cumprimento dos trâmites legais os congoleses democráticos foram repatriados a partir do Porto Artesanal de Kimbumba, por decisão administrativa”, disse o porta-voz.