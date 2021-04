Petro de Luanda vence Desportivo da Huíla

O triunfo do Petro de Luanda por 2-1, na recepção ao Desportivo da Huíla foi um dos destaques dos desafios de acerto de calendário do Girabola 2021/2022, disputados hoje, com o 1º de Agosto, na deslocação a Malanje, por 2-0, frente à Baixa de Cassanje.

Para o acerto da 14ª ronda, os tricolores nem por isso precisaram de “suar as estopinhas” para vergarem a formação huilana que chegou a Luanda de “salto alto”, dada a postura pouco agressiva espelhada em campo, sobretudo na primeira parte.

E a despeito de o Desportivo ter permitido ao Petro veleidades, o primeiro golo surge de uma situação de desconcentração da defesa do conjunto de Mário Soares, que ofereceu de “bandeja” a bola a Tiago Azulão, antes deste deixar que fosse Job a desferir o golpe certeiro. Estavam decorridos apenas cinco minutos.

Após o golo sofrido, a equipa huilana despertou para o desafio, mas continuou a revelar força colectiva para criar grandes embaraços ao último reduto do adversário. E como quem não marca sofre, viria a ser novamente o Petro a dilatar a vantagem, ao cair do intervalo, aos 47 minutos, por intermédio de Picas, numa jogada individual e de belo efeito.

Mas, quando se pensava que o 2-0 conseguido ainda nos primeiros 45 minutos fosse o resultado do desafio – para não variar – seria a vez da defesa do Petro a brindar o Desportivo com um golo, agradecido pelo camaronês Emmanuel, aos 91 minutos.

Os huilanos terminaram o desafio reduzidos a dez, em virtude da expulsão de Tchitchi, por agressão a Isaac Mensah, aos 84 minutos. O triunfo, permitiu aos petrolíferos alcançar o FC Bravos do Maquis, na liderança, ambos com 28 pontos.