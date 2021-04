Mostra de arte “Eclosão” na Galeria Tamar Golan

“Eclosão” é o título da exposição individual do artista Leandro Marques, que é apresentada ao público sexta-feira, às 18h00, na Galeria Tamar Golan, em Luanda.

A mostra que fica patente ao público até ao dia 26 de Abril, pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00, na galeria de arte contemporânea da Fundação Arte e Cultura, na Ilha de Luanda. A exposição foi feita para saudar a estreia, a título individual, de Leandro Marques, depois de um número de participações em mostras colectivas. Com um conjunto de obras, com técnicas diferenciadas, “Eclosão” é o sinal de crescimento do próprio artista plástico.

Como artista, o expositor apresenta um trabalho mais focado na mudança e com uma visão muito crítica sobre os fenómenos sociais das sociedades modernas. Nesta exposição, o artista não se sente preso a uma linha condutora, por isso as obras apresentam temas variados, mas sempre com o estilo próprio e convergência na técnica e no acabamento.

Auto-didacta, Leandro Marques começou a traçar o voo pelo universo das artes plásticas em casa e, através de constantes e sistemáticos exercícios. Membro da União Nacional dos Artistas Plásticos (UNAP) e da Brigada de Jovens Artistas Plásticos já participou em várias exposições colectivas, com realce para “No silêncio a arte fala” e “A Fonte”.

A Galeria Tamar Golan, da Fundação Arte e Cultura, é um projecto cultural inovador e alternativo, sem fins lucrativos, que visa promover a criatividade nacional e apoiar jovens talentos emergentes nas artes plásticas.