Mesatenistas jogam Torneio Março Mulher

Vinte e dois mesatenistas disputam nos dias 2 e 3 de Abril, a partir das 9h00, o Torneio “Março Mulher”, no Centro de Alto Rendimento de Angola (CARA), localizado no Complexo da Cidadela Desportiva. O evento congrega as categorias juniores e seniores, em ambos os sexos.

A prova organizada pela Associação Provincial de Luanda (APTML) visa homenagear a mulher angolana. Durante a cerimónia de abertura, atletas do escalão de formação vão disputar jogos de demonstração para “abrilhantar o evento”, de acordo com o programa de actividade. O presidente do organismo, Carlos Madaleno, assegurou que, do ponto de vista organizacional, está tudo pronto para dar início ao evento.

Em relação à testagem de todos os intervenientes, o dirigente garantiu que os testes da Covid-19 vão ser feitos hoje, no Centro de Diagnóstico Laboratorial de Viana, localizado na Zona Económica Especial (ZEE).

“Todos vão ser testados hoje. A Delegação Provincial do Desporto tratou do expediente junto da instituição de Diagnóstico Laboratorial de saúde pública”, certificou o presidente da APTML.

Por outro lado, o gestor provincial dos mesatenistas explicou que, além de atletas profissionais, a prova vai ser disputada por praticantes e simpatizantes da modalidade. Os jogos vão ser disputados no sistema de eliminatória directa.

Os vencedores de cada categoria jogam, igualmente, no sistema de eliminatória directa. Escorpiões da Boa-Fé de Viana, Desportivo do Exército e Club Macovi Sport são as agremiações inscritas.

Os três primeiros classificados, em ambas as classes, recebem valores monetários, além de troféus. A competição regressa depois de um ano de inactividade, devido à pandemia do novo coronavírus. A ZEE é o patrocinador do torneio.