Melhor de Yola Semedo no “Encontros à Quarta”

Yola Semedo abriu ontem a temporada artística do projecto cultural “Encontros à Quarta”, uma iniciativa de periodicidade mensal que visa proporcionar ao público um encontro entre a música, as palavras e o artista.

Durante o espectáculo, com a duração de três horas, que teve lugar no Palmeiras Club, desde as 18h30, a artista interpretou temas próprios, alguns dos quais sem quaisquer arranjos instrumentais.

“Estes encontros têm como objectivo a descoberta de novas fórmulas de expor a essência das músicas. A artista apresentou-se com o máximo de 3 músicos, de forma a dar um desafio à própria criatividade”, explicou a organização.

Histórico

Natural de Benguela, Yola Semedo é uma interprete, compositora e produtora que começou a carreira artística em 1984, no grupo Impactus 4. Em 1985 participou no festival Internacional da UNESCO. Cinco anos depois emigrou, com a família, para a Namíbia, onde viveu até 2005.

No mesmo ano ganhou o prémio Voz de Ouro de África. Diva da Música e Diva do Momento, de 2007, Yola Semedo é das artistas angolanas mais premiadas.