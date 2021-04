Lista A trabalha em Benguela e a B termina campanha

A lista A candidata às eleições na Associação de Imprensa Desportiva Angolana (AIDA), liderada pelo jornalista Honorato Silva, trabalha hoje nas cidades de Benguela e do Huambo, na caça ao voto, ao passo que a B, com Luís Caetano à testa, encerra a campanha eleitoral a partir das 16h00, no complexo da Piscina do Alvalade, em Luanda.

A votação para o ciclo olímpico 2020-2024, acontece no próximo sábado em diferentes círculos eleitorais.

Honorato Silva, “potencial substituto” do malogrado António Ferreira “Aleluia” leva na bagagem o programa de revitalização da AIDA em que todos os associados são chamados a contribuir.

Na sua ausência, a lista A dirigida por Walter dos Reis, candidato a presidente-adjunto, labuta hoje, a partir das 10h00, na Edições Novembro EP, proprietária do Jornal de Angola e do Jornal dos Desportos. Antes das abordagens nas redacções, será mantido contacto com o Presidente do Conselho de Administração, Drumond Jaime.

A criação de condições sociais, seguro de saúde em coberturas no exterior e incentivo à prática do desporto nas comunidades estão entre as prioridades da lista A.

Por sua vez, a lista B realiza uma cerimónia a ser presidida por Vaz Kinguri. O encontro serve para a apresentação das conclusões da campanha ao eleitorado e às empresas patrocinadoras da lista B, segundo Mirian Jai, candidata a vice-presidente para a Administração e Finanças.

“Vamos reforçar o programa de acção com alguns parceiros da lista B. São entidades dispostas a apoiar o nosso programa”, disse.

O JA apurou que Luís Caetano trabalha hoje na província da Huíla para o mesmo objectivo.